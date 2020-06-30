Нижний Новгород, , 13:56 — REGNUM «Это самый оптимальный и безопасный вариант», — председатель «Союза пионерских организаций» Нижегородской области Вячеслав Амосов рассказал почему на референдуме по Конституции решил голосовать дистанционно.

«Во-первых, это удобно, во-вторых, в условиях самоизоляции это самый оптимальный и безопасный вариант, в-третьих, сэкономил свое личное и рабочее время. Никаких технических проблем при онлайн-голосовании не было. Быстро приняли заявку, сама процедура голосования заняла меньше минуты.

Мне кажется, для людей, которые владеют информационными и дистанционными технологиями, онлайн-голосование очень удобно, поэтому будущее — именно за ним. Хотя традиционное очное голосование будет востребовано еще долго», — утверждает общественный деятель.

По мнению главы «Союза пионерских организаций» Нижегородской области «каждая поправка в Конституцию России продиктована временем и требованиями современной жизни. Самые важные изменения касаются социальных гарантий социально незащищенных слоев населения, которые особенно нуждаются в поддержке государства».