Иркутск, , 13:54 — REGNUM По состоянию на 30 июня 2020 года на территории Иркутской области в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 416 822 человек. Такие данные приводит ЦИК РФ.

Особое внимание сотрудники избиркомов Приангарья уделяют маломобильным группам граждан. Они могут воспользоваться своим правом голосования на дому.

«Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм. Члены участковой комиссии, наблюдатели, участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. При голосовании на дому бюллетень и другие необходимые материалы — маска, перчатки, одноразовая ручка, упакованные в пакет, передаются гражданину бесконтактно», — сказано в официальном сообщении областного избиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса основное голосование по поправкам к Конституции РФ было решено перенести на 1 июля 2020 г. Власти Иркутской области пообещали сделать всё для того, чтобы это голосование было максимально безопасным.