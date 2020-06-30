Ржев, Тверская область, , 13:53 — REGNUM Обновлённый текст Конституции вступит в силу только в том случае, если граждане России его одобрят. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России.

«Вновь обозначу свою позицию, она чёткая, неизменная и абсолютно твёрдая: обновлённый текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — заявил Путин.

По его словам, в эти дни граждане голосуют «не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы», а за «страну, в которой хотим жить».

«С современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективностью властью, подотчётной обществу», — подчеркнул президент.