Ржев, Тверская область, , 13:53 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назвал «самым важным» голос каждого, кто примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом он заявил 30 июня в своём обращении к гражданам.

Глава государства напомнил, что 1 июля объявлено основным днём голосования, и призвал всех выразить своё мнение.

«Голос каждого из вас самый важный, самый главный», — подчеркнул президент.

Он добавил, что голосуя за обновление Конституции, граждане России голосуют за страну, в которой хотят жить. Это будет страна с современным образованием и здравоохранением, надежной социальной защитой, эффективной властью, которая подотчетна обществу.