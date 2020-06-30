Киев, 30 июня 2020, 14:02 — REGNUM Ряд украинских общественных организаций потребовал включить их представителей в переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил 30 июня глава общественного совета при министерстве по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Геннадий Борисичев, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Общественники рассказали, что назначение украинских «представителей Донбасса» вызвало реакцию недоверия украинского общества, а также отторжение у жителей ДНР и ЛНР.
Доктор политических наук Александр Семченко отметил, что инициатива Зеленского включить в состав украинской делегации представителей общественности является позитивной, но её реализацию полностью дискредитировал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее резников пообещал в случае захвата Донбасса боевиками ВСУ, установить на территории ДНР и ЛНР «специальный режим правосудия».
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