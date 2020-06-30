Киев, , 14:02 — REGNUM Ряд украинских общественных организаций потребовал включить их представителей в переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил 30 июня глава общественного совета при министерстве по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Геннадий Борисичев, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Мы вышли с этой инициативой, дабы показать президенту [Украины] Владимиру Зеленскому, что есть альтернативные люди, есть общественные деятели, журналисты, правозащитники, политологи», — рассказал он.

Общественники рассказали, что назначение украинских «представителей Донбасса» вызвало реакцию недоверия украинского общества, а также отторжение у жителей ДНР и ЛНР.

Доктор политических наук Александр Семченко отметил, что инициатива Зеленского включить в состав украинской делегации представителей общественности является позитивной, но её реализацию полностью дискредитировал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резников пообещал в случае захвата Донбасса боевиками ВСУ, установить на территории ДНР и ЛНР «специальный режим правосудия».

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