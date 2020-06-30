Ржев, Тверская область, , 13:48 — REGNUM Поправки в Основной закон опираются на фундаментальные ценности, которых придерживаются граждане России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России.

«Уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает, прежде всего, о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют. А это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старшего поколения. Это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании», — заявил Путин.

«Поправки в Основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии. Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие. Только вместе и только сами. Именно на нашей ответственности, на нашем чувстве патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России», — подчеркнул он.