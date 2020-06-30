30 июня 2020 | Время чтения 3 мин

В разгар предвыборной гонки в США противники Дональда Трампа реанимировали идею, которая однажды уже показала свою несостоятельность: будто Трамп — марионетка российского президента. Очевидно, что тема коронавируса потеряла свою свежесть, и демократам требуется срочно обновить антитрамповскую повестку, отказываясь от обсуждения того, насколько верен был ответ на пандемию. Поэтому из дальнего сундука достали пыльное чучело «российской угрозы».

Игорь Юдкевич, , 20:22 — REGNUM Американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванные источники, опубликовала статью, в которой российская военная разведка обвиняется в том, что якобы предлагала денежное вознаграждение боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийства солдат США, находящихся в Афганистане.

Агент Кремля Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Когда Трамп ответил, что ему о таком неизвестно, его противники выразили мнение, что его ответ лишь доказывает, что президент поддерживает Россию. Какая связь? Разве она очевидна? По мнению демократов — более чем. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вновь кинулась повторять заезженную мантру, что Трамп действует так, как будто его шантажируют российские оперативники. В интервью АВС она заявила, что всё плохо именно так, как оно выглядит, «и всё же президент не будет противостоять русским на этот счет: он отрицает, что был проинформирован», — сказала Пелоси, добавив, что «все дороги ведут к Путину» и что она лично не знает, что такое есть у русских на Трампа «политически, лично или как-то еще».

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Сказанное перекликается с недавними попытками демократов добиться отставки Трампа, для чего использовалась теория о сговоре Трампа и Москвы, приведшем к победе Трампа на выборах 2016 года. Расследование длилось два года и не нашло доказательств того, будто имел место преступный сговор Трампа и России. Но демократов это не останавливает, и даже реакция Трампа на сообщение об очередном «сговоре» воспринялась ими как «доказательство»: ведь Трамп не разозлился, не стал гневно требовать больших деталей, — хотя, пожалуй, разозлись он — это тоже воспринялось бы как «доказательство»: мол, сердишься — значит, неправ. Как написал он в твиттере, разведка не сообщила ему данную информацию, так как не нашла ее достоверной. Директор Нацразведки Джон Рэтклифф уточнил (заявление опубликовано в его твиттере), что эта информация всё еще расследуется, и несанкционированное раскрытие информации вредит расследованию. Наконец, Пентагон заявил, что пока еще продолжает оценивать упомянутые разведданные и не располагает доказательствами.

Но это демократам не важно. Они хотят от Трампа ответа, почему он ничего не делал против России, узнав об этом «сговоре». То, что подтверждений «сговора» нет — не суть. Для них уже всё ясно, им лично расследование не надо, им надо сразу наказывать.

Демократы решили, что лучшим ответом врагу (Трампу, конечно, не России) будет открытое выступление Национальной разведки и ЦРУ. Лидеры демократов в Сенате и палате представителей, соответственно Чак Шумер и Нэнси Пелоси, призвали глав этих ведомств проинформировать весь Сенат о сообщениях о том, что Россия предоставила щедрые награды войскам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Надо знать, сказал Шумер, говорили ли об этом Трампу и когда, и сказать ли об этом ста сенаторам.

Чак Шумер United States Senate

И это странный поступок для людей, которые столько говорят о национальной безопасности. В своем письме директору Национальной разведки Джону Рэтклиффу и директору ЦРУ Джине Хаспел Нэнси Пелоси пишет о том, что нужно провести брифинг для всех 435 членов палаты представителей. Чтобы Конгресс знал то же, что знает разведка. «Возникают следующие вопросы: был ли президент проинформирован, а если нет, то почему, и почему Конгресс не был проинформирован», — пишет спикер.

По словам Пелоси, разведсообщество должно защищать американские войска, игнорируя тот момент, что разведка защищает также средства, с помощью которых собирается материал. И вот Пелоси предлагает разведке посекретничать публично — это как будто шепотом, но в громкоговоритель, перед полутысячей конгрессменов. На абсурдность этого подхода уже обратили внимание американские эксперты. Совершенно очевидно, что если спикер просит разведку раскрыть все карты публично, это говорит о том, что ей интересна не защита каких-то абстрактных для нее американских солдат, а снятие скальпа с конкретного Дональда Трампа.