Москва, , 13:47 — REGNUM Голосуя за поправки к Конституции России, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

«Дорогие друзья! За последнее время обращался к вам по самым значимым для нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь», — сказал Путин.

«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить», — сказал Путин. По его словам, граждане голосуют за страну с качественным образованием и здравоохранением, эффективной властью.

Глава государства выразил уверенность, что каждый гражданин, принимая решение, думает о близких людях и опирается на общие ценности — правду и справедливость.

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