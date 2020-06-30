Чита, , 13:47 — REGNUM По состоянию на 30 июня 2020 года на территории Забайкальского края в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 318 149 человек. Такие данные приводит ЦИК РФ.

Напомним, к 28 июня в Забайкалье проголосовал 33,1% (263 512 человек) от общего количества избирателей (795 168 — на 1 января 2020 г.).

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Из-за эпидемии коронавируса власти Забайкалья пообещали сделать голосование максимально безопасным.