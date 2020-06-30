Красногорск, , 13:45 — REGNUM Ранее предложенные к внесению в Конституцию РФ поправки вступят в силу только после одобрения их гражданами России. Об этом сегодня, 30 июня, во время телеобращения к жителям страны заявил президент Владимир Путин.

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«Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, вашей поддержке», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу внесения поправок к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Согласно данным ЦИК РФ, на утро 30 июня проголосовало уже более 49,6 млн граждан страны. Явка составила 45,7%.

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