Ржев, Тверская область, , 13:45 — REGNUM Гражданам России даже в критических ситуациях по плечу самые сложные задачи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России.

«Сегодня Тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся под Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом. Работали, любили, созидали. Гордились Россией, страной уникальной цивилизации и великой культуры. Страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков», — заявил Путин.

«Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи», — подчеркнул он.