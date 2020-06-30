Минск, , 13:47 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко вылетел в Россию для проведения рабочего визита, в ходе которого он примет участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату, расположенному в Тверской области под городом Ржев. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что белорусский лидер в ходе данного рабочего визита примет участие совместно с президентом России Владимиром Путиным в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что повестка дня беседы президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которую они проведут после открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, будет свободной.