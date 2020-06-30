Джакарта, , 13:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо совершил рабочий визит в провинцию Центральная Ява 30 июня 2020 года, сообщает Antara.

Издание отмечает, что по прибытии в международный аэропорт города Семаранг глава государства направился прямо к центру борьбы с COVID-19 в Центральной Яве. Затем президент отправился в промышленную зону Батанг.

Известно, что президента Индонезии в рабочей поездке сопровождали министр государственных предприятий Эрик Тохир, секретарь кабинета министров Прамоно Анунг, руководитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо и глава секретариата президента Херу Буди Хартоно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июня 2020 года в Индонезии выявлено 56 385 случаев заражения SARS-CoV-2.

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