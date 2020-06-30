Ржев, Тверская область, , 13:38 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции — это голосование за страну, в которой хотят жить граждане России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам России.

«Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективностью властью, подотчётной обществу», — заявил Путин.

«Мы голосуем за страну, ради которой работаем, (и которую) хотим передать нашим детям и внукам», — подчеркнул он.