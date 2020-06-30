Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин поддержал поправки к Конституции РФ в рамках всероссийского голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Спикер проголосовал на избирательном участке в школе-интернате № 9.

«Я считаю, что все изменения необходимы для развития нашего общества», — выразил свою позицию Володин.

Также председатель думы призвал жителей города голосовать за будущее России и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается голосование по поправкам к Конституции РФ. Оно продлится по 1 июля 2020 года.

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