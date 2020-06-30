Москва, , 13:29 — REGNUM Поправки, предполагающие обязанность компаний, занимающихся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для ликвидации нештатных ситуаций, правительство РФ направило в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Размер возмещения должен учитывать полный объем вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юрлиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов, следует из документа.

Предполагается, что эти изменения дополнят законопроект, обязывающий компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий.

29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. В результате разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.