Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что есть случаи, когда в страну легально пропускают граждан России, несмотря на то, что границы со всеми странами закрыты. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Глава ведомства прокомментировал журналистам распространяемую в соцсетях информацию, будто границы открыты, так как российские граждане заезжают в страну на своих машинах.

«Это люди, имеющие двойное гражданство, то есть, имеющее гражданство Грузии и России, а также дети или супруги граждан Грузии, имеющие российское гражданство», — объяснил ситуацию Гомелаури.

Он отметил, что не впускать в страну данную категорию граждан власти не имеют права. Также министр подчеркнул, что всех, кто прибывает из-за границы, сразу отправляют на двухнедельный карантин.

Стоит отметить, что с 1 июля правительство Грузии планирует открыть границы страны для иностранных туристов.