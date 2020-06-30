Москва, , 13:34 — REGNUM Повестка дня беседы президента России Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, которую они проведут после открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом, будет свободной. Об этом 30 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как напомнил Песков, на церемонию открытия мемориала Советскому солдату, который недавно создан под Ржевом также приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это новый мемориал, его недавно закончили, величественный и очень красивый», — отметил пресс-секретарь.

Также он рассказал, что президенты двух стран выступят на открытии памятнику, а после ее окончания проведут отдельную беседу «со свободной повесткой дня».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что медицинские центры, которые построило Минобороны России в ряде российских регионов для борьбы с пандемией коронавируса, откроет 30 июня президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции.