Барнаул, , 13:21 — REGNUM По состоянию на 30 июня 2020 года на территории Алтайского края в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие 541 908 человек. Такие данные приводит ЦИК РФ.

По данным системы ГАС «Выборы"по состоянию на 1 января 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 822 538 избирателей.

«Голосование на дому является очень удобной и безопасной формой голосования, заявок поступает достаточно много. Раньше мы выезжали только к тем, кто не мог самостоятельно добраться до избирательного участка в силу возраста или состояния здоровья. А вот сейчас мы помогли проголосовать молодой маме, которая переживает за себя и членов своей семьи», — отметила председатель УИК №224 Елена Акимова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, повышенные меры безопасности при голосовании предприняты в Алтайском крае из-за мировой эпидемии коронавируса. По состоянию на 30 июня в регионе выявлено уже 3985 носителей SARS-CoV-2, причём 76 добавились только за последние сутки.

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