Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM Явка на голосование по поправкам к Конституции может достигнуть показателя в 50% в Свердловской области, заявил глава региона Евгений Куйвашев на брифинге.

Свою позицию против поправок выразят «около половины жителей, а может и больше», выразил уверенность чиновник. Куйвашев считает, что в регионе всегда имелась «активная гражданская позиция».

Впрочем, добавил губернатор, делать прогнозы — дело неблагодарное.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование проходит по 1 июля 2020 года (нерабочий день).