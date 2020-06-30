Москва, , 13:28 — REGNUM Медицинские центры, которые построило Минобороны России в ряде российских регионов для борьбы с пандемией коронавируса, откроет 30 июня президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции. Об этом 30 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня Путин в Москве, в Кремле в режиме видеоконференции введет в эксплуатацию в ряде субъектов России медицинские центры, которые построили военные Минобороны РФ», — заявил пресс-секретарь.

Также он напомнил, что ранее по просьбам региональных руководителей российский президент давал поручения по созданию такого рода центров и теперь они готовы и вводятся в эксплуатацию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет посредством видеосвязи 1 июля со своими иранским и турецким коллегами Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом встречу в астанинском формате по урегулированию в Сирии.