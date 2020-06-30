Москва, , 13:15 — REGNUM Практика голосования в течение нескольких дней заслуживает внимания, однако окончательные выводы должны быть сделаны после подведения организационных итогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.

«Я думаю, что поддержу оценку Валентины Ивановны Матвиенко, считаю, что это несомненно тот опыт, который заслуживает очень серьезного анализа и, на мой взгляд, он заслуживает использования и в ходе выборов», — заявил Долгов.

При этом сенатор обратил внимание на то, что решение о недельном голосовании по поправкам к Конституции было принято на фоне пандемии коронавиурса.

«Понятно, что пандемия окончательно не ушла, и одна из задач была — максимально развести поток голосующих, рассредоточить людей. С точки зрения безопасности граждан эта задача решается», — говорит парламентарий.

Ему видится разумным проводить голосование в течение нескольких дней.

«Может быть, три-четыре дня, чтобы голосование охватило и будние дни, и выходные. Это даст больше пространства для маневра избирателя и с точки зрения их времени, особенно если они хотят прийти на участки, и с точки зрения принятия осознанного решения по голосованию», — рассуждает Долгов.

«Я бы сейчас, может быть, не делал окончательных выводов, конечно, здесь нужно время на определённое осмысление и подведение неких организационных итогов, но, на мой взгляд, это практика, которая заслуживает применения на других выборах», — резюмировал сенатор.

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