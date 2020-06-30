Бишкек, , 13:13 — REGNUM Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 июня, принял участие в церемонии принесении присяги новыми членами правительства Киргизии и обратился к соотечественникам в связи с резким ростом количества случаев заражения коронавирусом.

По его словам, после отмены режима чрезвычайного положения, комендантского часа и ограничений на передвижение граждан, количество новых вспышек коронавирусной инфекции в республике значительно возросло, особенно — в столице.

Глава государства отметил, что власти имеют возможность обеспечить порядок за счет повторного введения жестких ограничений, но не будут вновь вводить карантинный режим и комендантский час, чтобы снова не останавливать экономическую деятельность в стране.

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Также Жээнбеков обратил внимание на то, что многие киргизстанцы, в том числе и чиновники, игнорируя угрозы пандемии коронавируса, начали проводить торжественные празднества и другие массовые мероприятия.

«Я считаю, что это — непростительное злоупотребление по отношению к здоровью и безопасности нации! Это — наплевательское отношение к результатам труда всех наших врачей, сотрудников правоохранительных органов и других соответствующих сотрудников, которые с марта месяца без сна и отдыха, дни и ночи стоят на страже здоровья и безопасности народа!», — подчеркнул он.

Президент констатировал, что в последнее время увеличивается количество зараженных именно среди участников семейных торжеств и других массовых мероприятий.

«Настало время для того, чтобы республиканский штаб предусмотрел официальный запрет на проведение таких торжественных массовых празднеств, усугубляющих эпидемиологическую ситуацию в стране», — подытожил Сооронбай Жээнбеков.

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