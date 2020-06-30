Цхинвал, , 13:16 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии в адрес парламентов стран СНГ, Европы, международных организаций и государств, направили призыв признать геноцид осетинского народа. Об этом 30 июня сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, в обращении указывается на то, что в 1920 году в ходе вторжения грузинский войск в Южную Осетию было убито свыше 5 тыс. человек, а 15 тыс. беженцев погибли во время бегства на территорию Северной Осетии.

«Свои дома были вынуждены покинуть около 40 тысяч человек. Количество потерь осетинского населения по различным оценкам составило до 25 процентов от его общей численности», — цитируют в агентстве обращение.

В нем также указывается на то, что Южная Осетия, будучи единой Осетией, в состав России вошла в 1774 году добровольно и на 27 лет раньше, чем грузинские княжества.

Полный текст обращения планируется опубликовать позже.

Напомним, в этом году в Южной Осетии отмечают 100-летие геноцида осетин. В течение года в республике проходят памятные мероприятия, посвященные этому событию.

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