Москва, , 13:03 — REGNUM Бизнес в России фактически не несёт сколько-нибудь значимых имущественных и репутационных потерь в случае нарушения экологических норм. Об этом 30 июня заявил председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов на телеканале «Россия 24».

«Ужесточение и повышение штрафов — это тоже меры. Вообще экономические рычаги во всём мире очень жёсткие, штрафы грандиозные, компании просто банкротятся, перестают существовать, если наносят существенный вред окружающей среде», — заявил Исмаилов.

По его мнению, в России многие институты, такие как, например, институт экологического страхования, просто не работает.

«Во всём мире этот инструмент развит — это возможность провести на предприятии на площадке аудит, понять, какие у тебя проблемы и строго соответствовать законодательству, чтобы в будущем избежать таких существенных имущественных потерь. И имиджевых рисков тоже. У нас фактор этот не очень хорошо развит, но за рубежом, если ты проявляешь неуважение к местному сообществу, к территории присутствия своих предприятий, у тебя низкие котировки, тебе сложнее торговаться», — указал он.