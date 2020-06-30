Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул значимость участия в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Глава региона отметил: у жителей Свердловской области всегда была активная гражданская позиция и электоральный интерес по отношению к выборам и голосованиям.

«Голосование по-настоящему историческое, и мы, уральцы, всегда имели отношение к Конституции. Первую Конституцию готовил Сергей Сергеевич Алексеев — он был участником рабочей группы. И поправки в Конституцию, которые предлагаются на голосовании готовили так же наши земляки — депутат Государственной Думы Павел Владимирович Крашенинников и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Обсуждения и внесение предложений в поправки было достаточно обширным. Это важное событие для всех нас, поэтому уверен, что уральцы отнесутся с полным пониманием и серьезностью к голосованию, которое будет проходить 1 июля», — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также сказал, что благодарен работодателям, которые дают возможность своим сотрудникам проголосовать в будние дни, тем самым позволяя предотвратить массовое скопление людей на участках и выразил свое мнение относительно организации мобильных участков для голосования, отметив, что главная их задача — обеспечить безопасность людей, предоставив им возможность проголосовать рядом с домом, не передвигаясь на общественном транспорте.

Также Евгений Куйвашев подчеркнул важность голосования за присвоение уральским городам звания «Город трудовой доблести».

«Ключевой фактор в этой ситуации: мнение жителей. Если людям надо, если они хотят жить в Городе трудовой славы, и есть четкое тому доказательство — это ведь аргумент в том числе для оргкомитета, это возможность сказать своими словами, проголосовать и высказаться по поводу этого очень важного и нужного и самое главное заслуженного звания для этих городов», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, для удобства и обеспечения безопасности граждан голосование, стартовавшее 25 июня, длится семь дней и завершится в основной день — 1 июля.