Киев, , 13:03 — REGNUM Рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского составляет 41%, однако ему не доверяет 51% опрошенных, сказано в докладе Центра Разумкова, опубликованном на сайте организации.

На втором месте по уровню доверия находится председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков — ему доверяет 32% опрошенных и не доверяет 48%. На третьем месте — министр внутренних дел страны Арсен Аваков — 13% доверяют и 77% не доверяют.

Опрос проводился с 17 по 24 июня 2020 года. Всего было опрошено 2017 совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее социологи зафиксировали стремительное падение рейтинга Зеленского. За год рейтинг президента Украины снизился вдвое.

Читайте также: Рейтинг Зеленского обрушился более чем вдвое — опрос