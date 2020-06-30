Москва, , 12:58 — REGNUM Одна из важнейших поправок к Конституции — поправка о защите исторической правды и недопущении умаления значения подвига народа в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил член Совфеда Константин Долгов.

«Это одна из важнейших поправок. Наша история настолько богата и настолько значима для её настоящего и будущего, что, конечно, никакие эксперименты с историей, а тем более забвение героических страниц истории абсолютно недопустимы», — заявил Долгов.

Он уверен, что все граждане, особенно молодое поколение должны воспитываться на хорошем знании истории, на примерах сплоченности, героизма народа.

«Важнейшие, ключевые, поворотные моменты истории — это те примеры, которые мы должны брать с собой в будущее», — подчеркнул сенатор.

Поправки в Конституции позволят дополнительно противодействовать деструктивной работе.

«Поправка, которая констатирует незыблемость нашей исторической памяти, это то, что, мне кажется, очень важно и с точки зрения воспитания подрастающих поколений, и с точки зрения дополнительного противодействия силам, в первую очередь, за пределами нашей страны, но и желающим поиграться с историей внутри страны», — сказал парламентарий.

Голосование по поправке особо значимо и символично в год 75-летия Великой Победы, заключил Долгов.