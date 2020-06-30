Москва, , 12:58 — REGNUM В настоящее время контрольно-надзорная деятельность в сфере экологии в России находится на весьма невысоком уровне. Об этом 30 июня заявил председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов на телеканале «Россия 24».

«К сожалению, мы говорим о том, что Росприроднадзору не хватает законодательных норм и правовых обоснований для ужесточения своего подхода. Мы свидетели многих случаев игнорирования требований природоохранного законодательства, когда скрываются нарушения, скрываются выбросы, сбросы», — заявил Исмаилов.

«Ещё раз хочу вернуть всех к истории с «Норникелем». Это подтверждение того, что хозяйствующий субъект зачастую, мягко говоря, его деятельность не соответствует природоохранным нормам», — подчеркнул он.