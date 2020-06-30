Москва, , 12:56 — REGNUM Формат проведения голосования по поправкам к Конституции РФ в течение недели показал свою эффективность. Об этом сегодня, 30 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что в случае с нынешним голосованием и нынешним условиями, когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это оправданное решение», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации в таком же формате и президентских выборов.

«Нет, пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля. Согласно данным ЦИК РФ, на утро 30 июня проголосовало уже более 49,6 млн граждан страны. Явка составила 45,7%.