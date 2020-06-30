Москва, , 12:49 — REGNUM Поправки к Конституции закладывают фундамент для дальнейшей реформы управления в сфере экологической безопасности. Об этом 30 июня заявил председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов на телеканале «Россия 24».

«Эти поправки, конечно же, — базовые принципы, которые в Основном законе просто сформулированы и отфиксированы. Но развитие законодательства вслед за этим последует обязательно, усиление ответственности правительства, усиление ответственности органов власти», — заявил Исмаилов.

«Вообще, мы сегодня наблюдаем тренд на запрос общества, чтобы предъявлять больше претензий к государству», — отметил он.