Томск, , 12:47 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к жителям с призывом принять участие в голосовании по поводу поправок в основном законе страны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, он назвал это событие историческим.

По словам главы региона, обновлённая Конституция закрепляет позитивные перемены, которые произошли в России за последние четверть века.

«Все мы отлично помним 90-е годы, которые сегодня иначе как лихими никто не называет. Помним, как не выплачивались зарплаты и пенсии, как шла война на Кавказе, помним тотальную безработицу и неуверенность в завтрашнем дне», — отметил он.

В настоящее время, по его словам, граждане живут в стране, где главными приоритетами стали национальные интересы и благосостояние народа. Большинство из более чем двухсот поправок имеют социальную направленность, все они, как считает Сергей Жвачкин, позволят сохранить произошедшие в стране позитивные изменения.

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