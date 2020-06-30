Цхинвал, , 12:48 — REGNUM Большинство депутатов парламента Южной Осетии 30 июня проголосовали за назначение главой Нацбанка республики Нины Джиоевой. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, Джиоева сменила Феликса Зассеева, который руководил кредитным регулятором республики с 2012 года. Его срок работы в этой должности истек.

Сообщается, что спикер парламента Алан Тадтаев поблагодарил Зассеева за проделанную работу на посту главы Нацбанка.

«Вы проделали колоссальную работу с тех пор как возглавили банк. Банк был с большими долгами, но Вы его сделали прибыльным», — сказал Тадтаев.

Стоит отметить, что Джиоева с февраля 2019 года руководила Сберегательным банком Южной Осетии. До этого она была главным аудитором Нацбанка республики.