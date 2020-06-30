Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы на регистрацию для участия в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2020 года. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ранее сообщалось, что действующий губернатор Ленобласти принял решение участвовать в выборах. Его кандидатуру публично поддержал президент России Владимир Путин, а также региональное отделение «Единой России» и областное Законодательное собрание. Выборы пройдут 13 сентября 2020 года.

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Помимо Дрозденко в выборах планируют принять участие руководитель юридического департамента ООО «Аудиторско-консалтинговая юридическая фирма «Объединенная юридическая коллегия» 45-летний Валерий Шинкаренко, выдвинут от партии «Родина». Он подал в избирательную комиссию Ленинградской области документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора 29 июня.

А также атаман в Станичном казачьем обществе «Станица Ладожская» Александр Калинин, выдвинутый политической партией «Социальной защиты», президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа». Депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области Андрей Лебедев, выдвинутый ЛДПР.

Отметим, все кандидаты, которые планируют принять участие в выборах, должны лично представить в Леноблизбирком необходимые для выдвижения документы, в том числе свое заявление о согласии баллотироваться, до 18:00 мск 2 июля.

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