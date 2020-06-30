Москва, , 12:37 — REGNUM В настоящее время ответственность между властями разных уровней за экологическую ситуацию плохо определена. Об этом 30 июня заявил председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов на телеканале «Россия 24».

«Раньше ответственность была распределена. У нас есть распределение полномочий между федеральным уровнем, региональным уровнем, местным самоуправлением. Но чёткой фиксации ответственности правительства не было. Это совершенно иной подход, это меняет полностью и кардинально структуру законодательства, которая будет развиваться», — заявил Исмаилов.