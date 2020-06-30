Киев, , 12:35 — REGNUM Глава украинского государственного космического агентства Владимир Усов заявил, что в настоящий момент Киев изучает несколько вариантов развития событий с проектом первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь».

Об этом он заявил в интервью «Экономической правде», материал опубликован сегодня, 30 июня.

СМИ кратко напоминает историю проекта — официальное решение о создании первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника принято в 2007 г., в 2009 г. под гарантии правительства Украины получен кредит от Канадского экспортного агентства на $292 млн. В результате расследования выяснилось, что значительную часть этих средств украли, а сам полуготовый спутник «Лыбидь» с 2014 г. якобы лежит на российском предприятии «Информационные спутниковые системы» в Красноярске.

Усов заявил, что есть три варианта развития событий. Первый — каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с «Байконура». Второй — найти инвестора, который может реализовать проект, и за это инвестор получает часть мощности спутника. Следующий вариант — продать третьей стороне наши права на истребование спутника с России и уже на полученные деньги разработать собственный украинский спутник.

«Это три сценария: от наименее реалистичного к наиболее реалистичному, — отметил киевский чиновник.

ИА REGNUM отмечает, что в конце мая Усов отметился еще одним резонансным заявлением, сообщив, что Украина решила «выбить» российские компании из космических проектов в США.

Государственное космическое агентство Украины — это специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти страны, который обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности. Усов возглавляет компанию с января этого года.