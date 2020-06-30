Киев, , 12:39 — REGNUM Украина не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 30 июня в интервью «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

«А вы хотите, чтобы мы признали «незаконную оккупацию», попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги, и всё будет нормально? Нет» — сказал он.

Кулеба добавил, что частные компании могут судиться с Россией, если нарушены какие-то их интересы в Крыму, но государству важно не признавать «российскую оккупацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что с 2014 года Россия перестала платить Украине деньги за базирование Черноморского флота. По мнению чиновника, эти выплаты должны продолжаться.

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Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал вооружённый государственный переворот в Киеве. Нынешние украинские власти не признают факт воссоединения Крыма с РФ и продолжают делать вид, будто полуостров принадлежит Украине.