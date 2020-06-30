Москва, , 12:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет посредством видеосвязи 1 июля со своими иранским и турецким коллегами Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом встречу в астанинском формате по урегулированию в Сирии. Об этом 30 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, Кремль может подтвердить эту информацию», — заявил пресс-секретарь, давая свой комментарий о сообщениях СМИ, что 1 июля будет проведен саммит глав России, Ирана и Турции в астанинском формате.

Также Песков сообщил, что мероприятие намечено на 14:00 мск и что прессе будут открыты выступления трех глав стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июня посол Ирана в России и заместитель министра иностранных дел России в телефонном разговоре обсудили урегулирование сирийского кризиса и оказание гуманитарной помощи сирийскому народу.