Валлетта, , 12:33 — REGNUM Мальта направила в Намибию 500 тонн картофеля в рамках программы внешней помощи в попытке открыть новую главу в отношениях между двумя странами. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Мальтийские фермеры рассчитывали экспортировать картофель в Нидерланды, однако столкнулись с падением спроса из-за пандемии коронавируса. В связи с этим правительство мальты закупило у фермеров картофель, чтобы спасти их от потерь.

Министр иностранных дел Эварист Бартоло заявил, что Намибия пострадала от сильной засухи, и, ожидается, что пожертвование Мальты поможет примерно полумиллиону человек в южноафриканской стране.

«Мальта была в числе первых стран, поддержавших независимость Намибии 30 лет назад, мы присудили много стипендий намибийцам в то время», — написал Бартоло в Facebook.

«Мы хотим открыть новую страницу в наших отношениях, чтобы стимулировать торговлю и другое сотрудничество для создания рабочих мест в Намибии и на Мальте», — добавил он.

Партия картофеля была направлена с Мальты в понедельник, 29 июня.