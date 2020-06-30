Оренбург, , 12:26 — REGNUM Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин 30 июня в здании епархиального управления Оренбургской епархии принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Он подчеркнул, что сделал «выбор за веру и наш народ», сообщает пресс-служба епархии.

«Милость Божия, что в наше время предлагаются такие поправки. Я жил в сложное советское время тогда, когда Церковь и верующие люди не могли открыто выражать свою веру. Сегодня нам никто не будет запрещать писать имя Божие с большой буквы, мы имеем право верить, собираться на молитву», — сказал митрополит.

По его словам, поправки, вносимые в Конституцию РФ, особенно дороги людям старшего поколения, пережившим страшные времена гонений. Сейчас другие времена, когда можно выражать свое мнение, молиться.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин выразил надежду, что верующие люди, православные христиане Оренбургской области поддержат поправки и сделают свой выбор.

Напомним, с 25 по 30 июня проходит досрочное голосование по поправкам к конституции России. Общероссийское голосование состоится 1 июля. Этот день объявлен нерабочим.