Исламабад, , 12:31 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил Индию за выдачу 25 тыс. прописок в штате Джамму и Кашмир для жителей из других регионов. Об этом 30 июня сообщает Geo TV.

Глава пакистанского правительства отметил, что власти Индии не оставляют попыток «изменить демографическую ситуацию» в регионе.

По мнению Имран Хана, указанная политика нарушает нормы международного права, в частности Женевскую конвенцию.

Напомним, территория индийского Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. В регионе преобладает мусульманское население, что естественным образом приводит к противоречиям с остальной, преимущественно индуистской, страной.