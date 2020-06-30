Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM У международных наблюдателей, которых собрала Санкт-Петербургская избирательная комиссия утром 30 июня, не нашлось нареканий на ход голосования по поправкам к Конституции РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам депутата городского парламента Белграда Драгини Влк, экспертам продемонстрировали множество избирательных участков, и она крайне высоко оценила меры безопасности в разгар пандемии коронавируса.

По ее мнению, плебисцит проходит «на самом высоком уровне». Драгиня Влк пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что очень позитивно относится и к практике многодневного голосования. Напомним, основное голосование назначено на 1 июля, однако досрочное идет уже с 25 июня.

«Это очень удобно, имея в виду эпидемиологическую ситуацию. Самое важное — что не очень много людей сталкивалось на избирательном участке. Вы знаете, что эпидемиологи все говорят, что вирус переносится с человека на человека. Это лучше всего, что могли сделать», — считает сербский депутат.

Она не видит проблем с контролем за сохранностью бюллетеней и за ходом голосования, растянутого на семь дней.

«Везде наблюдение ведется, на каждом избирательном участке, так что я не думаю, что будут какие-то такие проблемы. Никаких проблем мы не увидели как эксперты», — сказала Влк.

Читайте развитие сюжета: Европейские наблюдатели заявили о зарубежных фейках о голосовании в РФ