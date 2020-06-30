Уфа, , 13:41 — REGNUM Министерство строительства и ЖКХ РФ предлагает всем субъектам перенять передовой опыт Башкирии, где реализуется республиканская программа «Башкирские дворики». Об этом 30 июня заявил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров на международном форуме урбанистики в Уфе.

По его словам, власти Башкирии очень качественно подошли к ремонту придомовых территорий: сначала перекладывается инженерная инфраструктура, потом осуществляется капитальный ремонт жилых домов, меняются лифты, кровля. Затем на улице рядом с домом обновляется дорожное покрытие, и с учетом мнения жителей решается, что будет располагаться во дворе и около дома (парковка либо же детская площадка).

Чиновник подчеркнул, что очень важно слышать мнение жителей каждого двора, что и делается в Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в прошлом году было благоустроено 400 дворов на сумму 1,8 млрд рублей.

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