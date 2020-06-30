Москва, , 12:14 — REGNUM В России необходимо наладить работу по экологическому просвещению. Об этом 30 июня заявил ведущий научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ им. Ломоносова Дмитрий Кавтарадзе на телеканале «Россия 24».

«Принципиально важно восстановление государственной системы структур, утраченных в силу разных причин. Наделение функций государство берёт на себя — одну часть, а граждане — другую часть, в том числе это экологический всеобуч. Неграмотные граждане ничего не могут сделать: ни повязки носить, ни понимать, в чём состоит та или иная опасность. Наша задача — снизить риски поколений и не одного, а двух-трёх наперёд, — заявил Кавтарадзе.

«Необычайно важная задача возникает — всеобуч. Нам надо быть грамотными», — подчеркнул он.