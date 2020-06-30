Киев, , 12:22 — REGNUM Депутат Верховной рады и глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, угодившая недавно в скандал из-за своих заявлений о «низком качестве» некоторых украинских детей, объяснила свою позицию в ходе заседания парламента сегодня, 30 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Третьякова заявила, что в настоящий момент против неё ведется «системная и проплаченная кампания».

«У меня есть враги, и они хотят, чтобы система оставалось такой же, как все 30 лет независимости. Эта грязная кампания свидетельствует об одном — наша команда и я лично наступили на хвост интересам влиятельных людей», — отметила она.

Депутат подчеркнула, что информационная кампания против неё вызвана в том числе «геополитическим фактором», переговорами по урегулированию в Донбассе, поскольку недавно она как представитель Украины вошла в гуманитарную группу контактной группы в Минске.

В целом Третьякова считает, что ситуация является «аморальной и абсурдной», а дети — «все прекрасны и божий дар».

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава комитета по вопросам социальной политики заявила, что на Украине есть семьи, которые рассчитывают исключительно на материальную помощь от государства, и в них дети рождаются «очень низкого качества».

В свою очередь, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что Третьякову не планируют отзывать с поста главы комитета, поскольку она «занимает свое место и уже провела очень много правильных и своевременных законопроектов». Также в «Слуге народа» подчеркивают, что скандальное высказывание Третьяковой было сделано на закрытой лекции для студентов.