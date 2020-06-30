Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Представительство Евросоюза в Тбилиси в специальном заявлении осудило нападки на посла Германии в Грузии из-за его комментария относительно требований оппозиции об освобождении Георгия Руруа.

«Осуждаем нападки определенных политических деятелей и СМИ на нашего коллегу, посла Германии Хуберта Книрша. Все, кто поддерживает демократический и европейский путь Грузии, должны воздержаться от неуважительных обвинений и защищать честь каждого человека, который активно участвует в общественной жизни», — говорится в заявлении.

Ранее, еще до утверждения поправок в Конституцию, посол Германии откликнулся на требования оппозиции относительно освобождения Руруа и заявил, что в соглашении от 8 марта, на которое ссылается оппозиция, конкретные имена и фамилии записаны не были и ничего не говорилось о «политзаключенных» и обязательстве их освобождения. А поэтому все подписавшие это соглашение партии обязаны принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Оппозиции такое обращение не понравилось, и ее лидеры, особенно члены «Европейской Грузии», обвинили посла Германии в предвзятости, а некоторые в утвердительной форме заявили, что Хуберт Книрш получает финансирование от председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Грузинской оппозиции нравятся лишь те заявления западных политиков и дипломатов, в которых поддерживается ее требование об освобождении политзаключенных. А таких заявлений было сделано немало как в Конгрессе и Сенате США, так и в Европарламенте.

Напомним, что поправки в Конституцию в третьем чтении парламент Грузии утвердил 29 июня. Фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии» в голосовании не участвовали. Принятие поправок было предусмотрено соглашением от 8 марта, которое правящая партия и оппозиция заключили при содействии иностранных дипломатов в посольстве США. Помимо изменения избирательной системы оно предусматривает и предотвращение фактов политизации правосудия. Именно это положение оппозиция истолковала как освобождение политзаключенных и выдвинула властям условие освобождения трех своих соратников — бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Под давлением западных политиков и дипломатов Угулава и Окруашвили были освобождены на основании акта президента о помиловании. Процесс над Руруа, обвиняемым в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, пока продолжается. Президент по закону права на его помилование до вынесения решения суда не имеет.