Тбилиси, , 12:22 — REGNUM Парламентская фракция оппозиционной партии «Европейская Грузия» (ЕГ) приостановит бойкот парламента и примет участие в работе по изменениям «Избирательного кодекса». Об этом 30 июня сообщил журналистам один из лидеров ЕГ Гиги Угулава, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Мы, «Европейская Грузия» участвуем в этой дискуссии, эта тема разрабатывается уже более года. Здесь также есть некоторые вопросы, которые важны для нас», — сказал Угулава.

Он добавил, что в условиях распространения коронавируса необходимо внести изменения в порядок сбора координаторов на избирательных участках. Также Угулава отметил, что в случае, если правящая партия «Грузинская мечта» «уйдет не в ту степь», то «Европейская Грузия» не стане поддерживать нововведения.

Напомним, депутаты «Европейской Грузии» ранее отказались принимать участие в голосовании по выборной реформе. Бойкот был объявлен до то тех пор, пока из-под ареста не выпустят совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, которого в оппозиции назвали «политзаключенным».

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