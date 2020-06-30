Москва, , 12:07 — REGNUM Поправки к Конституции в случае их одобрения зафиксируют конкретные обязательства государства в отношении экологической политики. Об этом 30 июня заявил ведущий научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ им. Ломоносова Дмитрий Кавтарадзе на телеканале «Россия 24».

«Поэтому экология как наука должна быть такой же общеизвестной, как электричество в прошлом веке. В прошлом веке нельзя было не знать, что такое электричество. В нашем веке, сегодняшнем экология — наш компас, и этот компасом должен владеть каждый. Поэтому Конституция утверждает важную вещь: она показывает, что берёт на себя в этом отношении государство», — заявил Кавтарадзе.

«Мы живём в сложном мире, который меняется непрерывно. Без науки, без поддержки такой у нас ничего и не выйдет — будут куски рваные. Нам нужно, чтобы у нас цепочки событий происходили, а не отдельные звенья», — подчеркнул он.