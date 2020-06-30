Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Утверждение поправок в Конституцию лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе считает большой победой и заявляет, что отныне никто в парламенте Грузии не сможет осуществить узурпацию власти.

Специальное видеообращение Бурджанадзе размещено на ее официальном сайте в соцсети Facebook. Она уверена, что с такой Конституцией грузинский народ сумеет построить нормальную страну европейского типа. Бурджанадзе также уверена, что принятие поправок в Конституцию — это заслуга всей оппозиции, в том числе и ее лично и ее партии.

«Сегодняшний день важен для каждого, кому не все равно, куда пойдет его голос и кто в отмеченным им бюллетене попадет в парламент. Сегодняшние 117 голосов принадлежат обществу, молодежи, оппозиции, каждому из нас, кто боролся за это, дипломатам и международному сообществу. Спасибо им. Я и мои однопартийцы, члены «Единой Грузии», вместе с другими представителями оппозиции и дипломатическим корпусом, знали, за что мы боролись», — подчеркнула Бурджанадзе.

По ее словам, Грузия получила шанс стать нормальной страной. А задача оппозиции, по определению Бурджанадзе, теперь состоит в том, чтобы не допустить фальсификации голосов и узурпации власти.

Напомним, что поправки в Конституцию в третьем чтении парламент Грузии утвердил 29 июня. Фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии» в голосовании не участвовали. Принятие поправок было предусмотрено соглашением от 8 марта, которое правящая партия и оппозиция заключили при содействии иностранных дипломатов в посольстве США.