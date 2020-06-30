Пермь, , 12:04 — REGNUM В Пермском крае исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Павел Панков 30 июня уведомил крайизбирокм о своем участии в качестве кандидата-самовыдвиженца на губернаторских выборах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии Прикамья.

Стоит отметить, что прием документов от выдвиженцев осуществляется с 15 июня и продлиться до 5 июля. На сегодняшний день в крайизбиркоме находятся уведомления шести кандидатов: первого секретаря крайкома КПРФ Ксении Айтаковой; экс-директора ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгения Козлова («Патриоты России»); врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина (самовыдвиженец), руководителя фракции ЛДПР Заксобрания Прикамья Олега Постникова; учредителя холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина («Справедливая Россия») и директора машиностроительного завода Павла Панкова (самовыдвиженец).

Напомним, выборы губернатора в Пермском крае назначены на 13 сентября 2020 года. Они пройдут досрочно. В январе 2020 года Максим Решетников сложил губернаторские полномочия в связи с переходом на должность министра экономики России.

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